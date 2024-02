Chemnitz: Polizei sucht Zeugen für Bedrohung an Ermafa-Passage

Mitte Januar ereignete sich ein Vorfall auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. Der Täter konnte ermittelt werden.

Chemnitz.

Der Vorfall ereignete sich am 17. Januar. Für die Rekonstruktion des Herganges hofft die Polizei auf Zeugenaussagen. Gegen 15.40 Uhr an jenem Mittwoch hatte ein Mann einen 36-Jährigen in der Nähe des Eingangs zum Fitnessstudio FitX angesprochen und verbal bedroht. Der mutmaßliche Täter verfolgte den Mann und zog ein Messer. Nachdem der Bedrohte einen Notruf absetzten konnte, entfernte sich der Angreifer, konnte aber gestellt werden. Es handelt sich um einen 34-jährigen Deutschen mit heller Hautfarbe. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer olivgrünen Hose, schwarzer Jacke, roter Oberbekleidung und weißem Basecap bekleidet. Er hat ein auffälliges Tattoo auf dem rechten Wangenknochen. (kas)