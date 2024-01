Chemnitz: Polizei sucht Zeugen zu Hitlergruß im Rausch

Eine Zeuge hatte am Samstag die Straftat in Chemnitz offenbar beobachtet. Deshalb wird jetzt ermittelt.

Chemnitz.

Zwei betrunkene Männer, einer davon skandiert mehrmals den Hitlergruß gegenüber vorbeifahrenden Autos und einer Straßenbahn. Das hat ein Zeuge am Samstag, 13.35 in Altchemnitz beobachtet. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht weitere Zeugen, die das beobachtet haben und sich unter 0371 5263-0 melden können. Der Vorfall soll auf dem Gehweg an der Ecke Annaberger Straße/Lothringer Straße passiert sein. Der Täter wird als 1,80 Meter groß, mit normaler Statur, Glatze, schwarzer Hose und grünem Pulli beschrieben. Sein Begleiter habe auch Glatze, sei aber kleiner und untersetzter. Im Anschluss war das Duo in Richtung Bruno-Salzer-Straße weitergelaufen. (suki)