Chemnitz schließt Bürgerservicestellen

Schlechte Nachrichten für Chemnitzerinnen und Chemnitzer in Ortschaften am Stadtrand: Die Stadtverwaltung schließt ab sofort die Bürgerservicestellen in Einsiedel, Euba, Grüna, Klaffenbach, Kleinolbersdorf-Altenhain, Mittelbach, Röhrsdorf und Wittgensdorf bis Ende September.