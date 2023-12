Chemnitz: Schwerer Unfall mit Citybahn an der Annaberger Straße

Eine Opel-Fahrerin übersieht eine Bahn der Linie C11 und landet an einer Hausmauer.

Bei einem Unfall auf der Annaberger Straße ist am Dienstagnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Wie das Lagezentrum der Polizei am Abend bestätigt, wollte die Opel-Fahrerin stadtauswärts an der Marienberger Straße links abbiegen. Dabei missachtete sie das Vorfahrtsrecht einer Bahn der C11 (Fahrer: 36), die ebenfalls stadtauswärts...