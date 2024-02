Chemnitz: Solidaritätskundgebung für die Ukraine auf dem Markt

Zum zweiten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine haben am Sonnabend zahlreiche Demonstranten ihre Unterstützung für das Land ausgedrückt.

Der Markt ist in Blau-Gelb getaucht, viele Flaggen und ein langes Band in den Nationalfarben der Ukraine rund um das Herz aus Kerzen auf dem Pflaster. Reichlich 300 Menschen sind zum Gedenken und Protest an diesem 24. Februar gekommen, dem zweiten Jahrestag des Überfalls. Die Mehrheit sind Ukrainer - Flüchtlinge und solche, die schon länger...