Chemnitz vor dem Kohle-Ausstieg: Umstieg auf Gas für Versorger Eins nur Zwischenlösung

Spätestens Anfang kommenden Jahres soll das Heizkraftwerk in Furth komplett durch neu errichtete Gasmotorenkraftwerke abgelöst werden. Hinter den Kulissen wird bereits an weiteren Lösungen gearbeitet.

Wer den farbigen Schornstein des Chemnitzer Heizkraftwerkes noch einmal qualmend fotografieren möchte, sollte sich sputen. Die Tage der Braunkohleverfeuerung sind gezählt. Spätestens Anfang kommenden Jahres will der Chemnitzer Versorger Eins Energie in Sachsen als Betreiber dort die letzte Fuhre Kohle in Strom und Wärme verwandelt haben. Dann...