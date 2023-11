Chemnitzer Bäumchen als Bollwerk zu klein: Karnevalisten erobern Rathaus

Auf seinen Zylinder in den Farben der Chemnitzer Esse hatte Oberbürgermeister Sven Schulze in diesem Jahr verzichtet. Stattdessen kam der Rathauschef am Samstag in Warnweste mit Verkehrskegel auf dem Kopf, um den Karnevalisten den Schlüssel zu übergeben. Er habe alle Straßen gesperrt und ließ ein Bäumchen pflanzen, um sich vor den Karnevalisten im Rathaus zu verschanzen, scherzte der OB in seiner Rede. Allerdings sei das Bäumchen noch zu klein, mit guter Pflege soll es in Zukunft aber ein Bollwerk sein.

Die drei Faschingsvereine Würschnitzthaler Carnevalsclub (WCC), Faschingsclub an der Chemnitz (FCC) und der Klub der Karnevalisten Altchemnitz boten zur Schlüsselübergabe ein vielfältiges Bühnenprogramm, zu dem trotz Nieselwetters etliche Gäste vor die Bühne zwischen Rathaus und besagtem Bäumchen gefunden hatten. Nun ist bis Februar Narrenzeit in Chemnitz angesagt.

Bereits an diesem Samstagabend starten die Vereine mit ihren Showprogrammen: Bei den Würschnitzthalern wird um 19.11 Uhr im Krystallpalast an der Klaffenbacher Hauptstraße die Saison eröffnet. Während es beim FCC ebenfalls am Samstagabend im Haus des Gastes in Reichenbrand losgeht, startet der Klub der Karnevalisten erst am kommenden Samstag mit einem „Närrischen Jahresrückblick“ in der Gaststätte Goldener Hahn an der Zschopauer Straße. (cma)