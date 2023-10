Chemnitzer bekunden Solidarität mit Israel

Gemeinsame Trauer, das Hoffen auf Frieden, aber auch klare Forderungen an die Politik prägten eine Kundgebung am Dienstagabend vor dem Rathaus. Die Polizei war zur Sicherheit mit mehr als 200 Beamten im Einsatz.

Chemnitz. Mit einer Schweigeminute vor dem Rathaus haben in Chemnitz am Dienstagabend bis zu 500 Menschen der durch den Terror der Hamas ermordeten Israelis gedacht. Zugleich bekundeten sie ihre Solidarität mit den Menschen in Israel. Zu der Kundgebung hatte die Jüdische Gemeinde Chemnitz aufgerufen.

"Es tut gut, in der Not Freunde zu haben", sagte Ruth Röcher, die Vorsitzende der Gemeinde, zu den Anwesenden. "Wir sind stark, auch weil Sie an unserer Seite sind."

Bürgermeister Ralph Burghart, der auf der Kundgebung den erkrankten Oberbürgermeister Sven Schulze vertrat, berichtete, dass auch in der Chemnitzer Partnerstadt Kirjat Bialik es bereits zwei Todesopfer zu beklagen gibt. Der Bürgermeister der etwa 40.000 Einwohner zählenden Kommune wandte sich in einer Videobotschaft an die Versammelten.

"Wir müssen jetzt stark sein"

Während Burghart und andere Redner die Kundgebung auch als ein Zeichen für Frieden überall auf der Welt verstanden wissen wollten, schlugen andere weniger versöhnliche Töne an. "Es gibt derzeit leider keinen Partner für den Frieden", äußerte etwa Amit Baida, ein Student der Technischen Universität Chemnitz. Anschließend sprach er das traditionelle jüdische Totengebet Kaddisch.

Der Chemnitzer Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt (FDP) schwörte die Teilnehmer auf eine drohende harte Auseinandersetzung ein, mit Bildern des Leids. Dafür sei nicht Israel verantwortlich, betonte er, sondern allein die Hamas. "Wir müssen jetzt stark sein und an der Seite Israels stehen."