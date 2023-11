Chemnitzer CDU will dem Rathaus das Gendern verbieten

Der umstrittene Genderstern soll Thema im Stadtrat werden, fordert dessen größte Fraktion. Sie beruft sich auf den Rat für deutsche Rechtschreibung. Doch auch der hält das letzte Wort für noch nicht gesprochen.

Gut ein halbes Jahr vor der anstehenden Stadtratswahl im späten Frühjahr kommenden Jahres hebt die Chemnitzer CDU erneut das Streitthema Gendern aufs Tableau. Noch vor Jahresende will sie dem Rathaus und seinen Mitarbeitern ein offizielles Genderverbot erteilen. "Das sogenannte Gendern", so heißt es in einem von ihr ausgearbeiteten...