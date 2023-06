Chemnitzer Eltern sauer: Grundschule zieht um – Schulbus fraglich

Einer kompletten Grundschule in Chemnitz steht in den Sommerferien der Umzug in einen anderen Stadtteil bevor. Doch gut zwei Monate vor Beginn des neuen Schuljahres sehen sich die Eltern noch immer mit offenen Fragen konfrontiert. Vor allem beschäftigt sie, wie ihre Kinder künftig sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen.