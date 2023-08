Chemnitzer Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in die Parkstraße aus

In einem Wohnhaus an der Parkstraße im Stadtteil Kapellenberg ist es am Montagmittag zu einem Brand mit einer Verletzten gekommen. In der Küche einer Wohnung im zweiten Stock ist nach ersten Informationen gegen 11.45 Uhr das Feuer ausgebrochen. Rauch drang aus dem Fenster, die Hausfassade wurde dabei beschädigt. Die Gründe für den Brand sind...