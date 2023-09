Chemnitzer Finanzbürgermeister wirft Grünen Verleumdung vor – OB Schulze ruft zur Mäßigung auf

Dicke Luft im Chemnitzer Rathaus: Deutliche Kritik im Stadtrat an den finanziellen Engpässen der Stadt und dem befürchteten Aus für mehrere Jugendklubs hat über Nacht zu heftigen Reaktionen geführt.

Im Streit um die Auswirkungen finanzieller Probleme der Stadt verschärft sich der Ton merklich. Vor allem das mögliche Aus für mehrere Kinder- und Jugendeinrichtungen stößt bei Kommunalpolitikern auf Unverständnis. Vorwürfe an die Adresse der Rathausspitze wogen in der jüngsten Sitzung des Stadtrats am Mittwoch zum Teil so schwer, dass...