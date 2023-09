Chemnitzer Firmenlauf: Das sind die schönsten Bilder

9300 Starterinnen und Starter haben an der 18. Auflage der Laufsportveranstaltung teilgenommen. Nächstes Jahr wird es wohl ein Limit geben.

Wenn die Chemnitzer City vor Menschen in Trikots und kurzen Hosen fast überquillt, dann ist Firmenlauf: 9300 Frauen und Männer - und damit 2500 mehr als im Vorjahr - hatten sich am Mittwochabend für die 5-Kilometer-Runde durch die Innenstadt angemeldet. Weil wegen des großen Andrangs an der Jakobikirche in Wellen gestartet wurden, waren die...