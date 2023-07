Chemnitzer Freibad-Check: Badespaß für Familien in Einsiedel

„Freie Presse“ stellt in diesem Sommer Freibäder in und um Chemnitz vor. Wodurch zeichnet sich jedes Bad aus und was dürfen Wasserratten in den Ferien nicht verpassen? Heute: das Freibad Einsiedel.

Die neunjährige Lucy und ihr Papa Dirk spielen im Wasser mit einem kleinen Ball. Die Temperatur im Becken beträgt 24 Grad. Wenn nicht gerade eine kleine Wolke davor hängt, scheint die Sonne ins Edelstahlbecken und lässt das Wasser glitzern. Dirk ist zum Ende der ersten Ferienwoche mit seinen beiden Töchtern aus Chemnitz nach Einsiedel...