Chemnitzer Freibad-Check: Ein Bad für alle in Wittgensdorf

„Freie Presse“ stellt in diesem Sommer Freibäder in und um Chemnitz vor. Wodurch zeichnet sich jedes Bad aus und was dürfen Wasserratten in den Ferien nicht verpassen? Heute: das Freibad Wittgensdorf.

Beim Vor-Ort-Termin im Freibad Wittgensdorf regnet es in Strömen. Trotzdem sind einige Hartgesottene im Wasser: Ein paar Rentner ziehen ihre Bahnen, Kinder spielen im Nichtschwimmerbecken. Die Schwimmmeister sitzen überdacht – sonst wegen der Sonne – im Trockenen. Das Wittgensdorfer Bad war im vergangenen Jahr das meistbesuchte Freibad der... Beim Vor-Ort-Termin im Freibad Wittgensdorf regnet es in Strömen. Trotzdem sind einige Hartgesottene im Wasser: Ein paar Rentner ziehen ihre Bahnen, Kinder spielen im Nichtschwimmerbecken. Die Schwimmmeister sitzen überdacht – sonst wegen der Sonne – im Trockenen. Das Wittgensdorfer Bad war im vergangenen Jahr das meistbesuchte Freibad der...