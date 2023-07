Chemnitzer Freibad-Check: Gablenz zwischen Rutschenspaß und Sicherheitsdienst

„Freie Presse“ stellt in diesem Sommer Freibäder in und um Chemnitz vor. Wodurch zeichnet sich jedes Bad aus und was dürfen Wasserratten in den Ferien nicht verpassen? Heute: das Freibad Gablenz.

Stephan Zschätzsch blickt vom Rettungsturm auf die langgezogenen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Es ist Dienstag und noch ist nicht allzu viel los. Ein paar Sportschwimmer und Triathleten ziehen ihre Bahnen, daneben spielen Kinder im Wasser. Hinter Zschätzsch springen zwei Jungen ausdauernd vom Drei-Meter-Turm – ein Kollege hat sie im... Stephan Zschätzsch blickt vom Rettungsturm auf die langgezogenen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Es ist Dienstag und noch ist nicht allzu viel los. Ein paar Sportschwimmer und Triathleten ziehen ihre Bahnen, daneben spielen Kinder im Wasser. Hinter Zschätzsch springen zwei Jungen ausdauernd vom Drei-Meter-Turm – ein Kollege hat sie im...