Chemnitzer Friedenstag: Kunstwerk von Gymnasiasten hängt jetzt riesengroß am Rathaus

In Vorbereitung auf den 5. März sind Banner mit bunten Friedensbotschaften aufgehängt worden. Auf einem spielen Streichhölzer eine tragende Rolle.

Um auf den Friedenstag am 5. März aufmerksam zu machen, sind am Freitag bunte Banner mit Friedensbotschaften aufgehängt worden. Sie hängen am Rathaus, in und an der Galerie Roter Turm, am Opernhaus und in der Jakobikirche. Gestaltet haben sie Kinder und Jugendliche aus ganz verschiedenen Schulen in Chemnitz, aber auch Zwönitz und Rochlitz....