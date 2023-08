Chemnitzer Grüne rufen zum Flussputz auf

Die Grünen-Stadträtin Christin Furtenbacher ruft wieder zu einem Flussputz in und an der Chemnitz auf. Organisiert hat sie die Aktion in ihrem Wahlkreis im Flussabschnitt zwischen der Querung Eckstraße und der Grünfläche am Ende der Further Straße. In diesem Jahr findet die traditionelle Aktion am Samstag, 12. August, 10 bis 12 Uhr, statt....