Chemnitzer Keplergymnasium platzt aus allen Nähten: Anbau für 6,45 Millionen Euro soll im Sommer fertig sein

Mehr Platz für den Unterricht soll die Erweiterung am Humboldtplatz für Hunderte Schüler und Schülerinnen bringen. Die Schule mit naturwissenschaftlichen Schwerpunkt ist sehr begehrt.

Schulleiter Stephan Lamm schnappt sich eine Gruppe Schüler und Schülerinnen und führt sie durch den neuen Anbau am Johannes-Kepler-Gymnasium. Nur wenige Minuten zuvor hat er symbolisch einen Nagel in ein Stück Holz geschlagen. Das markante Gebäude auf dem Humboldtplatz, in dem sich seit 2008 das Keplergymnaisum befindet, bekommt einen Anbau....