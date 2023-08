Chemnitzer Ortsteil in Partylaune: Warum es in Grüna immer was zu feiern gibt

Eine Kirmes über mehrere Tage hinweg – das hat rund um Chemnitz mittlerweile Seltenheitswert. Im Westen der Stadt wird diese Tradition weiter hochgehalten, trotz mancher Sorgen. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Ob Chemnitzer Stadtfest oder die Dorfkirmes auf dem Lande – so manches Volksfest hat sich in den zurückliegenden Jahren aus den Veranstaltungskalendern verabschiedet. Oft ohne Aussicht auf Wiederbelebung. In Grüna aber, dem westlichsten Stadtteil von Chemnitz, wird zuverlässig weiter Party gemacht. Auch in diesem Jahr war auf die Grünaer...