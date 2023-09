Chemnitzer Rathaus will Regeln lockern: Künftig mehr Party im Stadtzentrum?

Nicht nur mit Blick auf das Kulturhauptstadtjahr 2025 will die Stadt deutlich mehr Feste und Veranstaltungen ermöglichen. Die Lärmbelastung der einzelnen Anwohner soll dennoch nicht zunehmen.

Neue Lärmschutzregeln sollen mehr Kultur- und Großveranstaltungen unter freiem Himmel in der Chemnitzer Innenstadt ermöglichen. Über ein entsprechendes Regelwerk diskutieren die Stadträtinnen und Stadträte in ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause am 13. September. Stimmen sie dem Vorschlag des Rathauses zu, dann wären künftig deutlich...