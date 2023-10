Chemnitzer Salon: Luisa Neubauer fordert neue Art von Klimaschutzpolitik

Die prominenteste Stimme der Bewegung "Fridays for Future" im Gespräch mit dem Chefredakteur der "Freien Presse"

Chemnitz. Die Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer hat die Politik zu parteiübergreifenden Anstrengungen für mehr Klimaschutz aufgerufen. Es brauche eine neue Art, Politik zu machen und "Menschen für etwas zu gewinnen, von dem sie noch gar nicht wussten, dass sie es vielleicht verlieren können", sagte die 27-Jährige am Dienstagabend im Debattenforum "Chemnitzer Salon" der "Freien Presse". Etwa 330 Leserinnen und Leser der "Freien Presse" verfolgten die Veranstaltung im Carlowitz-Center der Stadthalle Chemnitz.

Luisa Neubauer, geboren 1996 in Hamburg, gilt als das wichtigste Gesicht der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" in Deutschland. Im Gespräch mit "Freie Presse"-Chefredakteur Torsten Kleditzsch äußerte sie sich unter anderem zu der Frage, ob der Klimaschutz durch andere aktuelle Krisen wie Ukrainekrieg, Energiekrise oder Nahostkonflikt in den Hintergrund gedrängt werde und räumte ein: "Womit wir hadern: aus den vielen Krisen, die uns so viel Sorgen machen, aus den vielen existenziellen Ängsten etwas zu destillieren, was wieder anzieht und was Mut macht." So dürften etwa Ängste um den Arbeitsplatz nicht gegen Sorgen um die Erderwärmung ausgespielt werden. Sie plädierte dafür, "synergetisch auf Krisen zu blicken, anerkennen, wie sie zusammenhängen", etwa Fluchtbewegungen als Folge von Klimaveränderungen. Es müsse darum gehen, "nicht eine Krise zu bewältigen, indem man andere Krise verschärft", sondern Synergien nutzen für übergreifende Ansätze - "Lösungen finden, die vielen Krisen gleichermaßen gerecht werden".

Neubauer räumte ein, dass die Bekämpfung der Klimakrise derzeit keine Priorität in der Politik hat. Die Anstrengungen hier zahlten sich eben nicht sofort aus. Auf die Frage, was der Welt drohe, wenn das 1,5-Grad-Ziel verfehlt wird, sagte Neubauer: "Was den Klimakollaps so gefährlich macht: dass die Welt manchmal ganz laut und manchmal ganz leise untergeht." Sie appellierte, den Blick zu weiten, auch auf kleine, unscheinbare Veränderungen, die schleichende Versalzung von Flusswasser etwa oder das leise Sterben von Insekten und Vögeln. "Es ist nicht alles Hollywood da draußen."

Zugleich verbreitete die Aktivistin Zuversicht: Man sehe, dass es in Deutschland flächendeckend ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Klimaschutz gibt. "Fridays for Future" habe angesteckt - auch Leute, die zunächst nicht viel mit dem Thema Klimaschutz anfangen konnten.