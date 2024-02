Chemnitzer Schillerplatz: Erste Bäume für umstrittene Umgestaltung gefällt

Ungeachtet der Kritik an den Plänen haben die Arbeiten in der Anlage in der Chemnitzer Innenstadt begonnen.

Auf dem Schillerplatz in der Chemnitzer Innenstadt haben die Vorbereitungen auf die geplante Umgestaltung des Parks begonnen. Mehrere Bäume wurden gefällt, unter anderem im Eingangsbereich der Anlage an der Georgstraße. Die zersägten Stämme lagen am Freitagmittag fertig zum Abtransport am Wegesrand. Baugeräte und Bauwagen sind bereits vor...