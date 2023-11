Chemnitzer Weihnachtsbaum kommt nächste Woche

Der neue Baum wurde in Jägersgrün gefunden. Es ist eine 40 bis 50 Jahre alte Fichte.

Die Ankunft des Weihnachtsbaums auf dem Chemnitzer Markt ist jährlich Anziehungspunkt für viele Schaulustige. Jetzt hat die Stadtverwaltung bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr am kommenden Samstag, 11. November soweit sein wird. Am späten Nachmittag wird dann der Baum, der aus dem vogtländischen Jägersgrün kommt, erwartet. Der Ort...