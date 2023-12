Chemnitzer Weihnachtsmarkt für Familien, Sparfüchse und Premiumkunden: Wer kommt wo auf seine Kosten?

Der Weihnachtsmarktbesuch in Chemnitz ist in diesem Jahr teurer geworden. Das liegt auch an höheren Standgebühren der Stadt. Wie viel Besucher letztlich ausgeben, hängt auch etwas vom Ort ab.

Ein günstiges Vergnügen ist der Besuch des Chemnitzer Weihnachtsmarktes in diesem Jahr nicht. Wer preiswerter Glühwein trinken wollte, hat den Braunsdorfer Budenzauber am Sonntag mit 2,50 Euro pro Becher verpasst. In Chemnitz kostet das Heißgetränk in diesem Jahr durchschnittlich 4 Euro, plus nochmal soviel für Tassenpfand obendrauf. Das... Ein günstiges Vergnügen ist der Besuch des Chemnitzer Weihnachtsmarktes in diesem Jahr nicht. Wer preiswerter Glühwein trinken wollte, hat den Braunsdorfer Budenzauber am Sonntag mit 2,50 Euro pro Becher verpasst. In Chemnitz kostet das Heißgetränk in diesem Jahr durchschnittlich 4 Euro, plus nochmal soviel für Tassenpfand obendrauf. Das...