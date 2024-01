Chemnitzer Weinfreund wird Chef bei Biermarke „Marx Städter“

Die Chemnitzer Biermarke hat sich mit Andreas Müller Verstärkung geholt und will in diesem Jahr mit zwei neuen Sorten in die Läden.

Es war vor sechs Jahren, als René Schwabe zusammen mit Braumeistern in einem Labor in Einsiedel saß, vor ihm acht gleiche Becher mit verschiedenen Biervariationen. Schwabe roch, schlürfte, schmeckte und schluckte die verschiedenen Biere und kam zu dem Ergebnis, dass der vierte Becher von links das künftige „Marx Städter" Bier sein wird.