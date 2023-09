Chemnitzerin plant erste Übernachtungs-Kita in der Stadt

Eltern im Schichtdienst haben es nicht leicht, die Betreuung ihrer Kinder zu gewährleisten. Tina Höfer will das ändern – doch eine Hürde gibt es noch.

Wer sein Kind statt in einer Kita lieber von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreuen lassen möchte, hat eine beträchtliche Auswahl. Um die 70 Kindertagespfleger gibt es in Chemnitz - Menschen wie Tina Höfer. Die 33-Jährige betreut die "Dschungelkids" im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Dorotheenstraße im Schloßviertel....