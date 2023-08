Citybahn Chemnitz: Zusätzliche Nachtlinie für den Tag der Sachsen, dafür an anderer Stelle nur Schienenersatzverkehr

Für den Tag der Sachsen in Aue-Bad Schlema verstärkt die Citybahn ihre Verbindungen ins Erzgebirge. Das führt in der Stadt zu Schienenersatzverkehr.

Die Citybahn bündelt nach eigenen Angaben ihre Kapazitäten, um am kommenden Wochenende zusätzlichen Pendelverkehr ins Erzgebirge einzurichten. Grund ist der Tag der Sachsen in Aue-Bad Schlema, der von Freitag bis Sonntag stattfindet. Auf der Strecke C 11 kommt es daher am Freitag zwischen den Haltestellen Altchemnitz und Chemnitz Hauptbahnhof...