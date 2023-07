Claußnitz: Chemnitzer Straße soll neuen Belag erhalten

Die Chemnitzer Straße in Claußnitz soll zwischen Ortsausgang und Gemeindegrenze zum Nachbarort Lichtenau saniert werden. Insgesamt handelt es sich laut Bürgermeister Andreas Heinig (Freie Wählervereinigung Claußnitz) um rund einen Kilometer Strecke. Die Arbeiten sollen in zwei Abschnitten ausgeführt werden. „Wenn das Geld in diesem Jahr...