Das längste Weinfest Sachsens: So will Chemnitz 100.000 Besucher anlocken

Das Chemnitzer Weinfest erwartet auch in diesem Jahr wieder viele Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber. 2022 waren es etwa 80.000, doch Veranstalter André Gruhle sieht sogar noch Potenzial nach oben. In diesem Jahr strebt er mit 100.000 Besuchern einen neuen Rekord an. Die feierliche Eröffnung mit Oberbürgermeister Sven Schulze und den...