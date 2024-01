Debatte um mehr Geld für freie Kulturszene in Chemnitz

Der Verein Hand in Hand fordert höhere Zuschüsse und verweist zur Begründung auf die Zahlungen an städtische Einrichtungen wie das Theater. Nicht jeder in der Kulturszene steht hinter dieser Forderung.

Der Kulturverein Hand in Hand fordert die Stadtverwaltung auf, nachträglich mehr Geld an die freie Kulturszene zu zahlen. Das Bündnis, einer der wichtigsten Akteure der Chemnitzer Kulturszene, begründet die Forderung mit dem jüngsten Zuschusserhöhungen an städtische Einrichtungen.