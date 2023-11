Demo am Marx-Monument? Bereitschaftspolizei übt in Chemnitz

Rund 120 Polizisten und Polizeischüler üben die Absicherung einer Versammlung an einem markanten Ort.

Was am Freitagmorgen nach einer Demonstration am Marx-Monument aussah, hat sich schnell als Übung der Bereitschaftspolizei entpuppt. Vier Polizeifahrzeuge mit Blaulicht parkten an der Straße der Nationen, eine Gruppe von rund 120 Menschen stand vor der Marx-Büste, umgeben von Polizisten mit Schutzhelmen. „Wir trainieren, wie man einen Aufzug...