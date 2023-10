Demonstration gegen den Gazakrieg: Chemnitzer fordern sofortige Waffenruhe

Etwa 100 Menschen versammelten sich mit Palästinafahnen vor dem Karl-Marx-Kopf. Die Polizei schaute genau hin, welche Parolen diesmal gerufen wurden.

Gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen sind am Samstag in Chemnitz etwa 100 Menschen auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich am Nachmittag vor dem Karl-Marx-Kopf und riefen "Free, free, Palestine", "Freiheit für Gaza", "Stoppt den Genozid" und "Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Heimat klaut". Teilnehmer trugen...