Denkfabrik im Grünen: Chemnitzer „Hidden Champion“ baut Entwicklungszentrum

Die Firma IMK hat in Altenhain ein Technikum eröffnet, in dem medizinische Analysegeräte entwickelt und gebaut werden. Es ist die zweite umfangreiche Investition in dem Ortsteil am Rande der Stadt.

Wer die Firma IMK Industrial Intelligence besuchen will, der muss bis in den letzten Zipfel von Chemnitz fahren und in Altenhain die richtige Abfahrt finden. Der Begriff „Hidden Champion" (auf Deutsch heimliche oder versteckte Gewinner) bekommt in diesem Fall eine ganz neue Bedeutung.