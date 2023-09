Der mit dem Rad tanzt: Robin Lehnert schraubt am Bike-Trial in Diethensdorf

Am Wochenende werden erstmals Ostdeutsche Meister bei einem Wettkampf in Diethensdorf ermittelt. 40 Fahrrad-Trialer gehen an den Start. Was ist der Reiz dieser Sportart?

Spanien, Frankreich, Schottland und Arabische Emirate – Robin Lehnert ist ein Weltenbummler. Doch die Länder sind nicht Ziele seiner Urlaubsreisen, vielmehr gehört der 24-Jährige zum deutschen Kader des Fahrradtrials. Dort fanden Weltmeisterschaften statt. Lehnert kam zwar bisher nicht auf einen Podestplatz, „aber ich habe Werbung für... Spanien, Frankreich, Schottland und Arabische Emirate – Robin Lehnert ist ein Weltenbummler. Doch die Länder sind nicht Ziele seiner Urlaubsreisen, vielmehr gehört der 24-Jährige zum deutschen Kader des Fahrradtrials. Dort fanden Weltmeisterschaften statt. Lehnert kam zwar bisher nicht auf einen Podestplatz, „aber ich habe Werbung für...