Der Nordpark von Helgoland liegt in Chemnitz

Zu den Interventionsflächen der Kulturhauptstadt gehören zwei Objekte in Schloßchemnitz. Eines ist annähernd fertiggestellt, das andere in Arbeit.

Insgesamt 30 Interventionsflächen sollen in Chemnitz bis zum Kulturhauptstadtjahr fertiggestellt werden. Während es millionenschwere Projekte gibt, gehören auch kleinere Vorhaben dazu. Zwei davon liegen in Schloßchemnitz und gehören zur Programmgruppe „Stadt am Fluss“.