Der Preis der Eigenständigkeit: Kein Geld für Kita-Neubau und drohende Pleite in Taura

Die Mehrheit der Taurarer Wähler hat die Eingemeindung nach Burgstädt abgelehnt. Im Gemeinderat kommt aber keine Freude auf. Und jetzt sind auch die Kosten für den Bürgerentscheid bekannt.

Kämmerin Daniela Berthold zeichnete zur Gemeinderatssitzung in Taura ein düsteres Bild an die Wand: Verfügt die Kommune in diesem Jahr noch über 1,4 Millionen Euro an liquiden Mitteln, prognostiziert sie bis 2027 an der Stelle ein Minus von 1,24 Millionen Euro. „Das ist ein ernsthaftes Minus“, kommentierte Berthold. Hintergrund sind...