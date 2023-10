Der Tod eines 20-Jährigen in Chemnitz: Wer war Pablo?

Am Dienstag wurde der junge Mann, der in Gambia geboren wurde, in der Innenstadt bei einem Unfall tödlich verletzt. Hunderte trauern seitdem um ihn. Für sie war er nicht nur ein junger Kerl mit Migrationshintergrund, sondern ein Freund.

Ein Verkehrsunfall in der Innenstadt. Ein junger Mann ist zuvor mit anderen in Streit geraten. Er rennt weg, die anderen folgen ihn. Dann wird er von einem Müllfahrzeug erfasst und so schwer verletzt, dass er stirbt. Das alles geschah am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von einem Verkehrsunfallgeschehen aus. Die polizeilichen...