Die Auto-Tüftler aus dem Osten: Fahrzeugmuseum Chemnitz zeigt ganz besondere Rennpappen

Die DDR-Rennsportgeschichte samt Tüftlergeist in der Mangelwirtschaft stehen im Focus einer Sonderschau. Elf spezielle Ausstellungsstücke erinnern an rasantes Wettkampfgeschehen.

Ostdeutsche Rennsportgeschichte rückt das Museum für sächsische Fahrzeuge in Chemnitz ab 12. November in das Blickfeld von Autofans. Elf legendäre Modelltypen stehen stellvertretend für 40 Jahre einzigartigen PS-Enthusiasmus in Zeiten staatlich gelenkter Mangelwirtschaft. Abseits der westlichen Modellmarken und Rennstrecken hatte sich...