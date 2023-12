Die dunkelste Seite der Stadt: Unterwegs mit dem Chemnitzer Kältebus

Zweimal pro Woche sind Ehrenamtliche in Chemnitz mit warmer Suppe, Schlafsäcken und Mützen im Gepäck unterwegs. Sie helfen Menschen, die keine Wohnung mehr haben oder einfach nur zu arm sind, um in dieser Welt klarzukommen. „Freie Presse“ war einen Abend dabei.

Es wird dunkel in Chemnitz, Weihnachten ist nicht mehr weit. Oberhalb der bunten Treppe, zwischen Sonnenberg und Innenstadt, packen drei Frauen einen Transporter – den Kältebus. Die Straßen sind glatt, es schneit, es herrschen Minusgrade. Der Winter kam in diesem Jahr früh in der Stadt an. Tee, Suppe, Schlafsäcke, Hygieneartikel, Mützen,...