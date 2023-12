Die schönsten Weihnachtsmärkte im Chemnitzer Umland: Aber warum nur am zweiten Adventswochenende?

Die Weihnachtsmärkte in Limbach-Oberfrohna, Hartmannsdorf und Taura ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Doch was macht ihren besonderen Reiz aus?

Glühwein- und Bratwurststände, weihnachtliche Klänge: Auch am zweiten Adventswochenende sind Weihnachtsmärkte der Anziehungspunkt in Orten rund um Chemnitz. Klein, aber fein – gemütlich und familiär, das ist die Devise. Drei Tage lang lädt Limbach-Oberfrohna rund um Rathaus und Stadtkirche zum Weihnachtsmarkt mit 24 Ständen ein....