Drachenfest in Chemnitz: Nach verhaltenem Start strömen Familien an den Stausee

Mit der 25. Auflage des Drachenfests endet die Saison in Rabenstein. Dafür beginnt am Montag die Vereisung der Eisschnelllaufbahn im Küchwald.

Da hat das Wetter gerade noch so den Dreh bekommen zum Drachenfest am Stausee Rabenstein. „Der Vormittag war nicht wirklich auf unserer Seite. Aber jetzt ist hier Bambule und strahlender Sonnenschein. Der Parkplatz platzt aus allen Nähten“, sagte am Sonntagnachmittag Lisa Runkel, Sprecherin der Eissport und Freizeit GmbH, die den Stausee...