Drohne sucht nach Chemnitzer Hitze-Hotspots

Sonne satt und bis zu 32 Grad – den Chemnitzerinnen und Chemnitzern stehen am Wochenende sommerlich heiße Tage in Haus. Doch was heute noch außergewöhnlich, wenngleich für Sommer hierzulande nicht unüblich erscheint, könnte für die jüngeren Generationen das künftige Normal werden.