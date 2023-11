Ein Keller voller gestohlener Dinge? Polizei macht auf dem Chemnitzer Sonnenberg überraschende Entdeckung

Der Hinweis eines Bauarbeiters brachte die Beamten auf eine Spur in einem Mehrfamilienhaus. Dort wurden Massen an Gegenständen gefunden. Der Verdacht: Es handelt sich um Diebesgut.

In diesem Fall spielte der Zufall der Polizei in die Karten. Im Keller eines Mehrfamilienhauses haben Polizisten in dieser Woche eine Transporter-Ladung mutmaßlichen Diebesguts sichergestellt. Den entscheidenden Hinweis gab ein Mitarbeiter einer Baufirma. Dieser erkannte in der Chemnitzer Gießerstraße bei Arbeiten eine Gasflasche wieder, die...