Einbrecher holen fünfstellige Summe aus Chemnitzer Supermarkt-Tresor

Über das Dach sind die Diebe in der Nacht in das Geschäft eingestiegen. Dort bohrten sie den Tresor auf.

Chemnitz.

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag durch gewaltsames Öffnen der Dachkonstruktion in das Innere eines Supermarktes an der Reineckerstraße in Gablenz eingebrochen. Anschließend haben sie die Bürotür zum Tresor aufgebrochen, den Tresor durch Aufbohren geöffnet und daraus eine mittlere fünfstellige Summe entwendet, teilt die Polizei am Samstagmittag mit. Angaben zum entstandenen Sachschaden stehen noch aus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (cma)