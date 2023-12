Einbrecher holen sich Geld und Technik

Aus Geschäftsraum wurde mindestens ein Telefon und 1000 Euro entwendet, aus einem Vereinsraum Laptops und ein Beamer.

Unbekannte Täter haben sich am Wochenende Zutritt in einen Geschäfts- sowie in einen Vereinsraum verschafft. In der Nacht zum Samstag waren sie über eine aufgehebelte Hintertür in Geschäftsräume an der Agnesstraße eingedrungen und entwendeten ein Telefon sowie Bargeld. Laut Polizei entstand ein Stehl- und Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Am Samstag gelangten Unbekannte in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Fürstenstraße und brachen die Eingangstür zu Räumlichkeiten eines Vereins auf. Aus zwei Büros entwendeten die Täter Laptops und einen Beamer und verschwanden damit unbemerkt. Angaben zur Schadenshöhe sind abschließend noch nicht bekannt. Dieser dürfte jedoch bei mehreren hundert Euro liegen. (alu)