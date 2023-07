Einbruch in leerstehendes Haus in Chemnitz-Rottluff: Unternehmer sucht über Facebook nach Täter

Anhand der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist klar, dass exakt 17.45 Uhr am Donnerstag ein Mann durch Aufhebeln eines Fensters in ein leerstehendes Gebäude in Rottluff eingedrungen ist. Das Fachwerkhaus von 1860 steht gegenüber der zum Schmidt-Rottluff-Ensemble gehörenden Wohnmühle, die seit Pfingsten wieder für Besucher geöffnet...