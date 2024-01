Einbruch: Unbekannte steigen nachts in Burgstädter Firma ein

Laut Polizei schlugen die Täter ein Fenster ein.

Vermutlich in der Nacht zu Samstag sind Unbekannte in ein Firmengebäude nahe der Mittweidaer Straße in Burgstädt eingestiegen. Laut Polizei schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und durchsuchten mehrere Etagen nach Brauchbarem. Dabei richteten sie weiteren, bisher noch nicht bezifferten Sachschaden an. Fakt ist: Die Unbekannten verschwanden...