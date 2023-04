Eine Riesen-Schleuder, aber kein Riesenrad: Das bietet der Rummel in Chemnitz

Es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit in diesem Jahr, in Chemnitz einen Rummel zu besuchen. Fanden früher noch drei Rummel statt, gibt es dieses Jahr wohl nur den Frühlings-Jahrmarkt, der am Samstag auf dem Hartmannplatz gestartet ist. Bis 14. Mai laden 45 Schausteller zum Verweilen ein, darunter Fahrgeschäfte, Losbuden und Imbissstände....