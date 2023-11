Eine Tragödie mit vier Brücken: Wie geht es am Pleißenbach weiter?

Ein schönes Ziel für die Kulturhauptstadt – das Bahngelände in Altendorf in einen Park zu verwandeln. Bis es soweit ist, müssen Anwohner für ihre täglichen Ziele weitere Wege in Kauf nehmen. Sie fordern jetzt Antworten.

Zwei Monate ist der Abriss der Fußgängerbrücke über den Pleißenbach mittlerweile her, noch immer schlagen die Wogen hoch. Mit einem offenen Brief haben sich jetzt Anwohner der Erzbergerstraße an das Rathaus gewandt. Sie kritisieren, dass eine „so wichtige Verbindung ohne angemessene Planung und rechtzeitige Bereitstellung eines adäquaten...